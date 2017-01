Klartext zur neuen Spielergeneration - Zockt wieder mehr Spiele!

Samstag, 21. Januar 2017 um 07:13

Heiko wird dieses Jahr 40 und fühlt sich deshalb alt genug, um als alter Sack über die Jugend von heute zu wettern. Denn er fürchtet, dass die Spezies der Alleszocker akut vom Aussterben bedroht ist.

Und das ist für ihn nicht weniger als eine der Hauptursachen für viele Branchen-Unsitten wie Season Passes, DLC-Wahn und Mikrotransaktionen.



Woran er das festmacht und warum er eine Umbenennung des »Pile of Shame« in »Pile of Honor« fordert, erklärt er gewohnt gesten- und grimassenreich im Klartext-Video.

Weitere Klartext-Videos von Heiko:



User-Kommentare – Seid weniger scheiße!



Deutsche Games-Branche – Weniger Gejammer, mehr Mimimi



Bethesdas Review-Politik – Vertrauen ist keine Einbahnstraße