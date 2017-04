Kommende Grafik-Highlights 2017 - Video: Die schönsten Spiele des Jahres

Samstag, 29. April 2017 um 16:00

Wir zeigen im Video 9 beeindruckende Grafik-Highlights, die uns im Jahr 2017 noch erwarten. Berücksichtigt wurden nur Titel, von denen es schon einmal In-Engine-Footage zu sehen gab und die ein bestätigtes geplantes Erscheinungsdatum in diesem Jahr haben. Titel wie The Last of Us: Part 2 oder das neue God of War wurden also nicht berücksichtigt. Horizon: Zero Dawn ist ja bereits erschienen und daher auch nicht in der Liste.

Auf welches Grafik-Highlight freut ihr euch am meisten? Diskutiert mit in den Kommentaren, wir sind gespannt auf eure Meinung!

