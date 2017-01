Kong: Skull Island - Japan-Trailer mit King Kong und weiteren Monstern

Montag, 16. Januar 2017 um 06:19

Im japanischen Trailer zu Kong: Skull Island ist der legendäre Riesenaffe King Kong zurück, diesmal so groß wie ein Berg. Die neuen Szenen zeigen aber auch weitere mächtige Wesen auf der einsamen Insel, wie etwa riesige Wasserbüffel, gigantische Spinnen und prähistorische Monster.

In den Hauptrollen spielen Thor-Star Tom Hiddleston, Tom Wilkinson (Batman Begins), Brie Larson (Trainwreck), Corey Hawkins (Straight Outta Compton), Samuel L. Jackson (The Avengers), John C. Reilly (Guardians of the Galaxy) und John Goodman (10 Cloverfield Lane) mit. Regie führt Jordan Vogt-Roberts (Kings of Summer).

Kong: Skull Island kommt am 9. März 2017 in die deutschen Kinos.