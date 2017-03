Kontrollbesuch: The Division - Das bringen Update 1.6. und DLC »Last Stand«

Freitag, 03. März 2017 um 15:22

Mit dem DLC »The Last Stand« will Ubisoft vor allem das PvP seines Multiplayer-Shooters The Division gehörig aufmöbeln. Im Kontrollbesuch-Video zeigen wir, warum der Domination-Modus eine wirklich gelungene Ergänzung ist. Außerdem widmen wir uns dem neuen Übergriff »Das verlorene Signal«, der tatsächlich richtig gut gelungen ist.

Neben den kostenpflichtigen Inhalten des DLCs, liefert The Division mit dem Update 1.6 aber auch jede Menge Gratis-Content. Im Video zeigen wir die neuen Darkzone-Areale sowie den extraharten Legendär-Schwierigkeitsgrad und erklären die wichtigsten Balancing-Änderungen.



