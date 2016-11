Kontrollbesuch: The Division - Das bringt Update 1.4

Donnerstag, 03. November 2016 um 15:47

Der Kontrollbesuch bei Tom Clancy's The Division für PC, PlayStation 4 und Xbox One bringt ans Licht, welche Änderungen sich hinter Update 1.4 verbergen. Wir erklären im kommentierten Video, was sich am Spielgefühl und an der Balance von Ubisofts Online-Rollenspiel-Shooter ändert. Einfacher zu besiegende Gegner, geändertes Waffen-Balancing und adaptive Stärke der Feinde bei Einzeleinsätzen im Untergrund machen das Spiel nach dem Update beinahe zu einem völlig neuen Erlebnis. Aus dem einstmals etwas hüftsteifen Rollenspiel-Shooter wird nun ein deutlich dynamischeres Spiel.