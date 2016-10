Landwirtschafts-Simulator 2017 - Gameplay-Trailer: LS 17 lässt endlich überall abladen

19.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Tip-Anything-Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 2017 zeigt eines der neuen und lange geforderten Features des LS 17: Das freie Abladen von Gütern überall in der Spielwelt. Die kann man dann später natürlich auch wieder aufnehmen, wie wir im Trailer mit vielen Gameplay-Szenen sehen.

Bislang gab es diese Funktion nur über Mods, die Fans der Serie hatten die Funktion aber schon lange gefordert und jetzt zieht GIANTS nach.

Wenn der Landwirtschafts-Simulator 2017 am 25. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird, werden also viele Spieler wahrscheinlich glücklich über die Neuerung sein.

Was es sonst noch Neues im LS 17 gibt, fassen wir im Special zusammen.