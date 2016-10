Landwirtschafts-Simulator 2017 - Gameplay-Trailer macht uns zum Zug-Führer

01.10.2016 9 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im dritten Gameplay-Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 2017 dreht sich zunächst um die Forstwirtschaft im Spiel und schwenkt dann über zu Eisenbahn, die in der Spielwelt für den Transport verschiedener Güter genutzt wird. Auch in diesem Trailer werden wieder die entsprechenden Nutzfahrzeuge für die verschiedenen Aufgaben gezeigt, mal von außen, mal aus der Cockpit-Ansicht. Selbst die Bahn kann man dabei steuern und sich am Bahnhof um das ent- und beladen der Fracht kümmern.

Auch Multiplayer-Szenen sind dabei, denn natürlich kann man den Landwirtschafts-Simulator 2017 auch wieder im Mehrspieler spielen, wenn die Vollversion am 25. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.