Landwirtschafts-Simulator 2017 - Launch-Trailer setzt ganz auf Spielgrafik

Der Launch-Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 17 ist so eine Art Best-of der früheren Trailer und zeigt den LS 17 von seiner besten grafischen Seite. Außerdem bekommen wir einen Überblick über die vielen Aufgabenbereiche, die man im Spiel angehen kann. Und natürlich dürfen auch die zahlreichen Fahrzeuge und Geräte nicht fehlen, von denen es über 250 Stück in der Simulation gibt.

Mit dem Release vom Landwirtschafts-Simulator 17 am 25.10. für PC, Xbox One und PS4 kann man erstmals in der Serie auch einen weiblichen Avatar spielen. Das ist aber nur eine von vielen Neuerungen im LS 17. Durchweg überzeugen konnte der Landwirtschafts-Simulator 17 im Test dann aber trotz der Neuerungen nicht ganz.

Dafür ist die umfangreiche Collector's Edition schon für vergleichsweise günstige 50 Euro zu haben.