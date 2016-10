Landwirtschafts-Simulator 2017 - Unboxing der Collector’s Edition

21.10.2016 47 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir zeigen den Inhalt der Landwirtschafts-Simulator 17 Collector's Edition, die zusammen mit den anderen Fassungen am 25. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Im Video zeigen wir die Bonus-Inhalte der ca. 50 Euro teuren Sonderedition, in der auch die zwei Vorbesteller-Traktoren - der Fendt 900 Black Beauty sowie der Challenger MT700E in Stealth-Lackierung - enthalten sind. Obendrein gibt es Modding-Tutorials, Hersteller-Aufkleber, ein Poster, einen Mini-Traktor, ein Schlüsselband sowie ein »Buch« zum Thema Modding. Das letztere steht aus gutem Grund in Anführungszeichen, den wir am Ende des Videos zeigen.

Wer alle Neuerungen der 17er-Edition des Landwirtschafts-Simulators kennen lernen will, findet alle Infos in unserem Überblicks-Artikel zum LWS 17.