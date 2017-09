Layers of Fear: Legacy - Ankündigungs-Trailer stellt Nintendo Switch-Version vor

Sonntag, 17. September 2017 um 08:00

Layers of Fear ist sei Februar 2016 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich und erscheint unter dem Namen Layers of Fear: Legacy außerdem für die Nintendo Switch. Das haben Aspyr Media und Entwicklerstudio Bloober Team bekanntgegeben.

Der obige Trailer stimmt uns auf die Switch-Version des First-Person-Horrortitels ein, in dem wir im Geiste eines verrückten Malers ein sich ständig veränderndes Herrenhaus aus der viktorianischen Ära erkunden.