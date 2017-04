LEGO City Undercover - Trailer: Charmanter GTA-Klon jetzt endlich für PS4, Xbox One, Switch & PC

Mittwoch, 05. April 2017 um 08:36

Nach vier Jahren ist LEGO City Undercover endlich nicht mehr auf die Nintendo Wii U beschränkt. Jetzt gibt es den charmanten GTA-Klon auch für PC, PS4, Xbox One und Switch. Auf dem PC macht die Release-Fassung allerdings ein paar Probleme, kostet aber auch nur die Hälfte der Konsolen-Version.

LEGO City Undercover ist ein Open-World-Actionspiel im Stil von GTA, allerdings deutlich kindgerechter und viel lustiger. Dabei richtet sich das Spiel ähnlich wie gute Pixar-Filme mit seinem Humor gleichzeitig an ein erwachsenes Publikum. Neben der Hauptstory aus der wir in diesem Launch-Trailer jede Menge Zwischensequenzen sehen, gibt es massig Nebenaufgaben in jedem der Stadtbezirke und viele freischaltbare Figuren und Fahrzeuge. Wie üblich in den LEGO-Spiele von Traveller's Tale kann man alle Geheimnisse der Missionen erst im zweiten Durchgang ergründen, weil man erst später im Spiel die nötigen Fähigkeiten freischaltet, beispielsweise eine Brechstange.