LEGO City Undercover - Trailer: Über 100 Fahrzeuge sind im LEGO-GTA dabei

Mittwoch, 29. März 2017 um 17:38

Wenn LEGO City Undercover am 6. April 2017 endlich auch für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht wird, liefert das LEGO-GTA über 100 verschiedene Fahrzeuge mit, die Spieler in der Open World nutzen können - vom Auto, über Motorräder und Boote bis zu Hubschraubern.

Dieser Trailer zeigt einen kleinen Teil des Fuhrparks und liefert auch einen Vorgeschmack auf den Humor, der uns in LEGO City Undercover erwartet.

LEGO City Undercover wurde 2013 ursprünglich exklusiv für die Nintendo WiiU veröffentlicht. In dem Spiel übernehmen wir die Rolle von Polizist Chase McCain, der den Superschurken Rex Fury jagt. Ursprünglich bot der Titel keinen Koop-Modus. Der wird aber in der Version für die aktuellen Konsolen und den PC nachgereicht.

