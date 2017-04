LEGO City Undercover - Wii U gegen PS4 im Grafik-Vergleich

Donnerstag, 06. April 2017 um 16:07

LEGO City Undercover kommt nach nun etwa vier Jahren auch auf PC, PS4 und Xbox One. Unter anderem wurde auch ein bisschen an der Optik geschraubt. Wir werfen einen Blick darauf und zeigen im Vergleich zwischen Wii U und PS4, was sich in Sachen Grafik getan hat.

Schon damals waren wir von LEGO City Undercover begeistert. Jetzt kommt das Spiel sogar mit Koop-Funktion, wenn auch nur lokal und nicht online. Auch die Ladezeiten haben sich spürbar verringert, wenngleich nicht ganz so sehr, wie wir uns das gewünscht hätten.

