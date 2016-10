Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht - Trailer zum Story-DLC: Poe’s Quest for Survival

05.10.2016 3 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der erste Story-DLC zu Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht wird am 5.10. veröffentlicht und erzählt, wie Poe Dameron von Jakku entkommt und seinen Weg zurück zur Rebellenbasis im Star Wars 7 findet. Der DLC ist vorerst nur als Teil des 10 Euro teuren Season-Passes verfügbar.

Dieser Launch-Trailer gibt uns einen kleinen Ausblick auf die Wüstenlevel und zeigt auch, dass wir in dem Addon wohl an einem Rennen oder an einer Flucht in einem Fahrzeug teilnehmen.

Dazu passt auch, dass wir im DLC den Strus Clan Speeder steuern können, sowie den Strus Clan Speeder.