Life is Strange 2 - Video: Wie geht's weiter? Was muss besser werden?

Montag, 29. Mai 2017 um 15:08

Life is Strange 2 ist bestätigt, aber wie soll das überhaupt funktionieren? Wie kann man dieses Episoden-Adventure mit seinen möglichen Enden fortsetzen? Oder wird einfach eines der Enden als Kanon festgelegt? Diesen Fragen gehen Michael Graf und Maurice Weber in diesem Video nach und klären, was macht Life is Strange eigentlich aus und wie kann diese Grundidee auf eine andere Geschichte in Life is Strange 2 übertragen werden.

Dabei kommen jede Menge spannende Ideen heraus, aber ob einige davon in Life is Strange 2 aufgegriffen werden, wissen wir natürlich erst, wenn der Entwickler Dontnod endlich Details zur neuen Staffeln verrät. Vorher wird der Entwickler aber zuerst sein Vampir-Rollenspiel Vampyr veröffentlichen.

Im Video gehen Michael und Maurice auch das Gameplay von Life is Strange 2 durch und besprechen, welche Gameplay-Mechaniken sich in der Fortsetzung ändern sollten.

