Life is Strange: Before the Storm - Ankündigungstrailer des Prequels

Sonntag, 11. Juni 2017 um 08:00

Life is Strange: Before the Storm spielt drei Jahre vor den Geschehnissen des preisgekrönten Adventures Life is Strange. Als Spieler schlüpft man nicht in die Rolle von Max, sondern in die von Chloe - und erlebt die Vorgeschichte rund um Rachel, die Zeitmanipulation und, und, und. Wie sich das Ganze spielt, können wir indes noch nicht beurteilen. Die erste von drei Episoden erscheint am 31. August 2017 für alle Plattformen.