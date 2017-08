Life is Strange: Before the Storm - Launch-Trailer zum gefühlvollen Teenie-Adventure

Montag, 21. August 2017 um 13:49

Zur Gamescom haben Deck Nine Games und Square Enix den Launch-Trailer zum Prequel Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht. Das drei Episoden und eine Bonus-Folge umfassende Adventure erscheint am 31. August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch und begleitet Max Freundin Chloe drei Jahre vor den Ereignissen von Life is Strange in Arcadia Bay, als diese gerade die geheimnisvolle Rachel Amber kennenlernt.

Die Gamescom 2017 findet vom 22. bis 26. August in Köln statt. Before the Storm ist dort beim Stand von Square Enix in Halle 9 spielbar. Was man noch ausprobieren kann, lässt sich in unserer Line-Up-Übersicht nachlesen.

Was wir bisher über das Prequel wissen, kann man außerdem über unsere Preview in Erfahrung bringen. Anfang des Monats war Square Enix zum Besuch und ließ uns einen Abschnitt des Anfangs spielen, anhand dessen wir bereits feststellen konnten, wie gut das Adventure ohne das Zeitreise-Feature funktioniert.