Life is Strange: Before the Storm - Rührender Launch-Trailer, Adventure erscheint heute

Donnerstag, 31. August 2017 um 16:35

Zum Release des Adventures Life is Strange: Before the Storm bat Publisher Square Enix eine Reihe von Menschen, ihnen ihre echten Geschichten von Freundschaft und Liebe zu erzählen. Herausgekommen ist ein rührendes Video mit dem Titel »Ein offener Brief«. Laut Publisher entschied man sich dazu, um die im Spiel vorkommenden Themen wie Freundschaft, Liebe und Rückhalt in den Mittelpunkt zu rücken.

Die erste von drei Episoden des Prequels zu Life is Strange trägt den Titel Awake und steht ab heute für Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PCs via Steam zum Download bereit.