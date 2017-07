Life is Strange: Before the Storm - Video stellt neue Sprecherin von Chloe Price vor

Mittwoch, 19. Juli 2017 um 13:19

Das Prequel Life is Strange: Before the Storm wird nicht von Dontnod entwickelt, sondern von Deck Nine Games, da erstere erst einmal mit ihrem Rollenspiel Vampyr ausgelastet sind. Durch den Synchronsprecher-Streik ändert sich außerdem die Stimme von Chloe, statt wie gewohnt von Ashly Burch, wird sie von Rhianna DVries vertont.

Das Video stellt deshalb die neue Synchronstimme vor und geht auf die Vergangenheit von Chloe ein. In Before the Storm ist die rebellische Schülerin erst 16 und erlebt Abenteuer mit Rachel Amber, ganz ohne Max, die zu dieser Zeit nicht in Arcadia Bay ist - und ohne Zeitreisen.

Die erste Episode soll am 31. August 2017 erscheinen. Chloes und Rachels Freundschaft wird durch ein Geheimnis auf eine harte Probe gestellt. Insgesamt sollen drei Episoden und eine Bonus-Folge mit Max als Heldin erscheinen. Im Vergleich zum Vorgänger haben überraschenderweise die Systemanforderungen deutlich angezogen.

