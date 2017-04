Little Nightmares - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure

Donnerstag, 27. April 2017 um 10:30

Kurz vor dem Release will Bandai Namco die Fans von Little Nightmares mit einem Launch-Trailer auf das Grusel-Abenteuer einstimmen. Das Video vermittelt einen guten Eindruck von der Soundkulisse und vor allem von der düsteren Atmosphäre des Spiels, zeigt aber auch ein paar Rätsel, die es zu lösen gilt.

Little Nightmares soll euch mit euren Kindheitsängsten konfrontieren. Ihr steuert ein kleines Mädchen, das im Vergleich zu den anderen, riesenhaften Charakteren, die ihr umgehen müsst, beinahe wie eine Zwergin wirkt. Was euch im Spiel erwartet und wie gut es letztlich geworden ist, lest ihr im Test.

Der Horror-Plattformer erscheint am 28. April 2017 für PS4, Xbox One und PC.