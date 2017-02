Lords of the Fallen - Trailer mit Spielszenen aus der Mobile-Version

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 11:17

Lords of the Fallen erscheint auch für mobile Endgeräte. Das hat CI Games nun offiziell bekannt gegeben. Die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels ist für den 9. Februar 2017 vorgesehen. Erscheinen soll es für iOS- und Android-Geräte.

Entwickelt wurde und wird Lords of the Fallen von den Machern der Sniper-Ghost-Warrioer-Reihe. Das Kampfsystem orientiert sich an Spielen wie Dark Souls oder Batman: Arkham City. Außerdem gibt es ein Skill-Tree-System, wie man es etwa aus Borderlands kennt.

In der Mobile-Version von Lords of the Fallen sind 12 detaillierte Gebiete, 30 Monster-Arten und 12 Boss-Gegner sowie 60 Waffen und 15 Amulette enthalten. Außerdem erwarten die Spieler insgesamt 80 Combat-Encounter.

Kostenpunkt der Mobile-Version: 9,99 US-Dollar.

