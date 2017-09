Lovers in a Dangerous Spacetime - Gameplay-Trailer zeigt Nintendo Switch-Version, Release im Oktober

Mittwoch, 20. September 2017 um 16:15

Das Couch-Koop-Spiel Lovers in a Dangerous Spacetime gibt es bereits für PS4, Xbox One und PC - in wenigen Wochen erscheint der Titel auch für Nintendo Switch. Demnach steht der Space-Shooter ab dem 3. Oktober 2017 im eShop zum Download bereit. Der Preis soll 15 US-Dollar betragen. Wir gehen von einem ähnlichen Preis in Euro aus.

In Lovers in a Dangerous Spacetime schnappt ihr euch bis zu drei Kumpels im lokalen Koop, um ein Raumschiff zu steuern. Dabei übernimmt jeder Spieler eine Station und kontrolliert somit etwa die Waffen oder das Schutzschild. Einen Solomodus gibt es aber ebenfalls.

Der neue Trailer stellt die Nintendo Switch-Version mit Gameplay-Szenen genauer vor. Wer mehr zum Spiel erfahren will, dem empfehlen wir unser Was ist ... Video.