Madden NFL 18 - PS4 Pro gegen PS4 und Xbox One im Grafikvergleich

Dienstag, 05. September 2017 um 13:09

Wir vergleichen die Grafik von Madden NFL 18 auf PS4, Xbox One und PS4 Pro. Die PS4 Pro läuft im 4K-Modus.

Madden NFL 18 ist das erste Madden, das wie FIFA 17 mit der Frostbite Engine läuft. Davon profitiert nicht nur die Grafik des Spiels, besonders Bewegungsabläufe sind nun flüssiger als beim Vorgänger.

Madden 18 kommt auch erstmals mit einem Story-Modus, der Longshot genannt wird. Hier begleiten wir ein in Vergessenheit geratenes Football-Talent zu seiner letzten Chance, am NFL-Draft teilzunehemn. Gespielt werden die Charaktere von Schauspielern wie Mahershala Ali (u.a. Luke Cage) oder Scott Porter (u.a. The Good Wife).

Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube.

Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.