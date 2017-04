Mafia 3: Faster, Baby! - Fazit-Video zum Story-DLC: Warum nicht gleich so?

Mittwoch, 05. April 2017 um 16:55

Faster, Baby! ist der erste Story-DLC zu Mafia 3 und er ist so, wie sich wohl viele das Hauptspiel gewünscht haben. Statt Stadtbezirke in generischen Missionen erobern zu müssen, um sich Story-Missionen zu erspielen, gibt es hier einen Story-Auftrag nach dem nächsten. Damit erinnert Faster, Baby viel eher an die ersten beiden Mafia-Spiele.

Christian Fritz Schneider fasst die Stärken und Schwächen des DLCs im Video zusammen und zeigt einige Gameplay-Szenen aus Faster, Baby. Der DLC ist seit dem 28.4. 2017 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar und kostet einzeln 15 Euro. Im Season-Pass gibt es die Erweiterung für 30 Euro. Der Season-Pass wird auch die kommenden beiden Story-DLCs für Mafia 3 umfassen.

Wann und wie geht es weiter? DLC-Fahrplan für Mafia 3