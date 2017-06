Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Ankündigungs-Trailer der irrwitzigen Ubisoft-Nintendo-Kooperation

Montag, 12. Juni 2017 um 22:24

Was passiert, wenn Ubisofts Hasen-Maskottchen, die Rabbids, das Mushroom Kingdom von Prinzessin Peach aufmischen? Die Antwort dazu möchte Mario + Rabbids: Kingdom Battle liefern. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel im Stile eines XCOM, in der Mario und Cosplay-Rabbids mit Waffen, Teamkombos und Deckungen arbeiten müssen, um die das Königreich zu retten. Das Spiel entsteht unter Ubisofts Flagge in Frankreich und erscheint exklusiv für die Nintendo Switch am 29. August 2017.