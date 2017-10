Marvels Black Panther - Neuer Trailer zum Solo-Abenteuer mit Chadwick Boseman

Dienstag, 17. Oktober 2017 um 08:00

Willkommen in Wakanda: Im neuen actionreichen Trailer zu Marvel's Black Panther erlebt T'Challa aka Superheld Black Panther (Chadwick Noseman) aus Captain America 3: Civil War sein erstes Solo-Abenteuer.

Zurück in seiner mystischen afrikanischen Heimat Wakanda bereitet er sich auf seine Rolle als künftiger König vor. doch sein Land scheint nicht mehr sicher zu sein: Ulysses Claw (gespielt von Andy Serkis) warnt davor, dass das angebliche Dritte-Welt-Land Wakanda eine technische Hochburg und daher gefährdet sei. Als sich zwei seiner Widersacher gegen T'Challa als König verschwören, erhält T'Challa mit CIA-Agenten Everett K. Ross (Martin Freeman) Unterstützung im Kampf gegen die Bedrohung.

Zur Besetzung gehören Chadwick Boseman, Michael B. Jordan (Chronicle), Lupita Nyong’o (12 Years A Slave), Andy Serkis (Herr der Ringe), Forest Whitaker (Star Wars: Rogue One), Daniel Kaluuya (Get Out) und Martin Freeman (Sherlock). Regie führt Ryan Coogler (Creed).

Marvel's Black Panther kommt am 15. Februar 2018 in die deutschen Kinos.

Für Marvel-Fans geht es danach Knall auf Fall weiter: Bereits am 26. April 2018 startet der neue Avengers-Blockbuster Infinity War ins Kino.