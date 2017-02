Marvel's Iron Fist - Serien-Trailer mit Finn Jones als neuer knallharter Action-Held

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 05:27

Ein neuer knallharter Marvel-Held kündigt sich in der Stadt an: Iron Fist. Im weiteren Trailer zur neuen Netflix-Serie setzt Finn Jones als schlagkräftiger Milliardär Danny Rand aka Iron Fist seine Kampfkünste gegen die kriminellen Elemente der Stadt New York ein.

Danny Rand (Finn Jones) kehrt 15 Jahre nach seinem vermeintlichen Tod bei einem Flugzeugabsturz auf rätselhafte Weise nach New York zurück, um das Familienunternehmen einzufordern. Als sich jedoch in der Stadt ein mächtiger Feind ankündigt, muss er sich entscheiden: Das Familienerbe oder seine Pflichten als neuer Action-Held Iron Fist.

Zur Besetzung gehören außerdem Jessica Henwick als Colleen Wing, David Wenham als Harold Meachum, Jessica Stroup als Joy Meachum und Tom Pelphrey als Ward Meachum. Carrie-Anne Moss als Anwältin Jeri Hogarth aus der Serie Jessica Jones ist ebenfalls dabei.

Marvel's Iron Fist geht am 17. März 2017 mit der ersten Staffel und 13 Episoden auf Netflix an den Start.

Als nächstes tritt er mit den übrigen Marvel-Helden in der kommenden Netflix-Serie Marvel's Defenders neben Luke Cage (Mike Colter), Daredevil (Charlie Cox) und Jessica Jones (Krysten Ritter) gegen Sigourney Weaver als Oberschurkin an.