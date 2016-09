Marvel's Luke Cage - Serien-Trailer: Kugelsicherer Held am Start

27.09.2016 4 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Marvel's Luke Cage ist der nächstes Superheld, der nach Daredevil und Jessica Jones seine eigene Serie auf Netflix erhält. Der finale Trailer stellt den neuen kugelsicheren Held vor, der sich mit den bösen Jungs in seinem Viertel anlegt.



In der Hauptrolle spielt Mike Colter den Ex-Häftling Luke Cage, der durch ein Experiment im Gefängnis eine kugelsichere Haut und übermenschliche Kräfte erhält. Zwar versucht er ein ruhiges Leben in New York zu führen, doch schon bald wird er von seiner Vergangenheit eingeholt.

Zur weiteren Besetzung gehören Simone Missick (Ray Donovan) als Privatdetektivin Misty Knight, Frank Whaley (Pulp Fiction) als Detective Rafael Scarfe, Alfre Woodard (True Blood) als Mariah Dillard, Rosario Dawson (Sin City) als Claire Temple, Mahershala Ali (House of Cards) als Widersacher Cornell 'Cottonmouth' Strokes und Theo Rossi (Sons of Anarchy) als Ex-Häftling Victor 'Shades' Alvarez.

Netflix zeigt die erste Staffel mit 13 Folgen ab dem 30. September 2016 auch in Deutschland.