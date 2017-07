Marvel’s The Defenders - Comic-Con-Trailer: Sigourney Weaver legt sich mit den Superhelden an

Samstag, 22. Juli 2017 um 09:45

Im neuen Trailer zu Marvel’s The Defenders finden die Superhelden Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist mit einem Ziel zusammen: New York aus den Fängen der skrupellosen Alexandra (Sigourney Weaver) zu befreien. In den vielen neuen Szenen sieht man mehr von Sigourney Weaver als Gegenspielerin.

Marvel’s The Defenders startet auf Netflix am 18. August 2017.