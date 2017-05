Marvel’s The Defenders - Trailer: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist & Luke Cage vereint

Mittwoch, 03. Mai 2017 um 15:40

Netflix führt die Superhelden aus den Marvel-Serien Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist zusammen: In Marvel’s The Defenders kämpfen die Helden gemeinsam um New York vor den Fängen der bösen Alexandra (Sigourney Weaver) zu retten.



The Defenders startet auf Netflix am 18. August 2017.