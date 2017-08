Marvel's The Punisher - Erste Szenen aus der neuen Netflix-Serie

Samstag, 19. August 2017 um 21:04

Während auf Netflix gerade die erste Staffel von The Defenders veröffentlicht wurde, gibt es auch gleich noch einen ersten Ausblick auf die nächste Marvel-Serie, The Punisher. Die Rolle des Punishers übernimmt erneut Jon Bernthal, der den gnadenlosen Rächer bereits in der zweiten Staffel von Daredevil gespielt hatte.

Einen genauen Starttermin für Marvel's The Punisher gibt es noch nicht, die neue Serie soll aber noch 2017 auf Netflix starten.

Brutaler Ausblick auf The Punisher

Dieser kleine Ausblick auf The Punisher wird auf Netflix auch am Ende der Defenders-Staffel gezeigt, in der erstmals die vier Marvelhelden Daredevil, Iron Fist, Luke Cage und Jessica Jones aufeinander treffen. Viel zu sehen gibt es in dem Teaser allerdings nicht. Die Szenen lassen aber vermuten, dass es in der Serie ähnlich brutal zugehen wird, wie bei den Auftritten des Punishers in Daredevil.

Auf jeden Fall gibt es Flashbacks in die Armee-Zeit von Frank Castle und dreht sich die Story der ersten Staffel um alte Rechnungen. Schließlich kündigt Castle an, dass ihn seine Erinnerungen einholen und wir sehen ihn, wie er wohl ein einbetoniertes Waffenversteckt mit einem Vorschlaghammer einschlägt.