Marvel's The Punisher - Netflix-Trailer: Frank Castle auf Rachefeldzug

Mittwoch, 20. September 2017 um 17:07

Der erste richtige Trailer nach diversen Teasern zur Netflix-Serie The Punisher geht an die Substanz: Ex-Soldat Frank Castle wird Zeuge am brutalen Mord seiner Familie und schwört als Vigilant »The Punisher« den Verantwortlichen blutige Rache. Die Hauptrolle übernimmt erneut Jon Bernthal, der den Part des Punishers bereits ab Staffel 2 von Daredevil verkörpert hatte.

Die Serie existiert im gleichen Cosmos wie die anderen Marvel-Shows Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones und The Defenders.

Marvel's The Punisher soll noch 2017 auf der Streaming-Plattform Netflix starten.