Mass Effect: Andromeda - CES 2017-Gameplay-Trailer präsentiert Kampfsystem & Interface

Donnerstag, 05. Januar 2017 um 09:22

Während der CES 2017 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum kommenden Sci-Fi-RPG Mass Effect: Andromeda präsentiert. Der NVIDIA GeForce-exklusive Trailer zeigt uns nicht nur einen neuen Planeten, sondern lässt uns gleichzeitig auch einen Blick auf das überarbeitete Kampfsystem und das Interface werfen, bei dem sich ebenfalls einiges getan hat.

Nach einem kleinen Flug durch das All mit unserem neuen Schiff, der Tempest, geht es fast sofort in einen Kampf, in dem wir allem voran die Fähigkeiten des Engineers begutachten dürfen. Sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im Interface können wir einen sehr ausführlichen Blick auf die Klasse werfen, die sowohl mit defensiven als auch offensiven Fähigkeiten daher kommt.

Wer genau hinguckt, der entdeckt im Trailer sogar noch eine neue Klasse: den Explorer. Was es mit ihr auf sich hat, ist allerdings noch nicht bekannt. Der Fokus des neuen Gameplay-Trailers liegt ausschließlich auf dem Engineer.

Mass Effect: Andromeda erscheint in Deutschland am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. In den USA dürfen sich Spieler bereits zwei Tage früher über das RPG von BioWare freuen.

