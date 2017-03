Mass Effect: Andromeda - Downgrade oder nicht? Trailerszenen und PC Retail im Vergleich

Donnerstag, 23. März 2017 um 15:53

Downgrade oder nicht? Keine Frage, Mass Effect Andromeda sieht abgesehen von den klobigen Animationen sehr gut aus. Dennoch gibt es Diskussionen um ein mögliches Downgrade. Diese nehmen wir uns zum Anlass, das fertige Spiel mit Szenen aus zwei Trailern zu vergleichen.

Der erste Trailer ist der EA Play Teaser Trailer vom Juni 2016, der zweite ist der offizielle Ankündigungstrailer vom November 2016. Beide Trailer liegen uns in hoher Qualität vor, sodass der Vergleich nicht durch stark komprimiertes Ausgangsmaterial verfälscht wird.

Besonders auffällig ist die starke Veränderung in der Lichtstimmung, die allerdings noch kein Downgrade bedeutet. Auch fällt in manchen Szenen auf, dass in der finalen Version von Mass Effect Andromeda die Körperschatten stärker zum Vorschein kommen.

Wir haben die PC Version in 1080p aufgenommen und mit maximalen Grafik-Details gespielt. Chromatische Aberration und Filmkörnung haben wir allerdings ausgeschaltet.

Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einem Intel Core i7 6700K, 16 GB DDR4 RAM und GeForce GTX 1080 benutzt.