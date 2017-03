Mass Effect: Andromeda gegen Homefront 2 - Video: Wer gewinnt das Rennen?

Dienstag, 21. März 2017 um 12:00

Wie lassen den 200 US-Dollar teuren Nomad aus Mass Effect: Andromeda gegen den funkferngesteuerten Goliath aus Homefront: The Revolution antreten. Welches Fahrzeug hat im Rennen in der Redaktion die Nase vorn?

Während der Goliath mit einer klassischen Fernbedienung gelenkt wird, setzt der ausverkaufte Nomad auf eine App für iOS und Android. Damit lässt sich der Nomad per Touchsteuerung über das Handy lenken, was im Test aber nicht so präzise funktioniert wie die Goliath-Fernbedienung.

Dafür bietet der Nomad eine Kamera, die ihre Aufnahmen direkt ans Handy überträgt, wo sie als Video oder Bild gespeichert werden können. Die Kontrolle des Nomad funktioniert allerdings nur über eine WLAN-Verbindung mit dem Gerät.

Der Goliath des zweiten Homefront-Spiels war übrigens Teil der Collector's Edition des Ego-Shooters von 2016.