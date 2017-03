Mass Effect Andromeda Multiplayer - Fazit-Video: Genügt das als Kaufgrund?

Dienstag, 21. März 2017 um 15:20

Nachdem wir nun bereits viele Stunden im Multiplayer-Modus von Mass Effect: Andromeda verbracht haben, ziehen wir in diesem Video unser Fazit. Reicht das, was Bioware im Multiplayer bietet, schon aus, um ganz alleine als Kaufgrund für das Spiel zu gelten? Wie lange motiviert das Koop-Überleben. Und was macht Mass Effect: Andromeda im Multiplayer besser als sein Vorgänger Mass Effect 3? Michi und Julius berichten von ihren Erfahrungen und beantworten die wichtigsten Fragen.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März in Europa, Besitzer von Origin oder EA Access können bereits früher die Trial-Version inklusive dem Multiplayer ausprobieren.

Menü-Rundgang: So funktioniert der Multiplayer, so hängt er mit der Story zusammen