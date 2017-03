Mass Effect: Andromeda - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

Freitag, 17. März 2017 um 16:09

Mass Effekt: Andromeda ist wunderschön, zumindest in 4K auf dem PC. Doch wie schlägt es sich auf den Konsolen PS4 und Xbox One? Wir zeigen es im Grafik-Vergleich.

Der PC ist auf 1080p und maximale Details gestellt, das ist eine Stufe höher als das Grafik-Preset Ultra. Dabei sind als Kantenglättung TAA aktiviert und für die Umgebungsverdeckung HBAO Voll.

Mit an Bord sind wieder die optischen Filter chromatische Aberration und Filmkörnung. Sie sollen für mehr Atmosphäre sorgen, machen das Bild aber unscharf. Wer darauf verzichten will, kann beide Optionen sowohl am PC, als auch auf den Konsolen deaktivieren. Für diesen Vergleich haben wir beide Optionen ausgeschaltet.

Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einem Intel Core i7 6700K, 16 GB DDR4 RAM und GeForce GTX 1080 benutzt.