Mass Effect: Andromeda - Story-Trailer: Begleiter, Romanzen, Kämpfe

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 18:05

Wer begleitet Ryder in den Abenteuern von Mass Effect: Andromeda? Das zeigt der zweite Cinematic Trailer zum Sci-Fi-Actionspiel, das am 23. März für PC, Xbox One und PS4 erscheint.

An der Seite des Pathfinders kämpfen Charaktere wie Kallo Jath, Vetra, Peebee, Drack sowie Liam und Cora. Die beiden letztgenannten sind gleich zu Beginn Teil des Erkundungsteams, das zusammen mit dem Spieler die Andromeda-Galaxie erkundet. Andere Menschen und Aliens stoßen erst im Laufe der Story zu Ryders Truppe. Das Pathfinder-Team erkundet fremde Welten, bekämpft neuartige Gegner wie die Kett und hat nicht weniger als die »Zukunft der Menschheit« als Last auf den eigenen Schultern.