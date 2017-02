Mass Effect: Andromeda - Trailer: Natalie Dormer ist Dr. Lexi T’Perro

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 16:16

Game-of-Thrones-Star Natalie Dormer spricht in Mass Effect: Andromeda die Schiffsärztin Dr. Lexi T’Perro an Bord der Tempest. In diesem Trailer bekommen wir einen kleinen Einblick in die Sprachaufnahmen der englischen Original-Fassung des Sci-Fi-Rollenspiels. Außerdem stellt uns Natalie Dormer ihren Charakter ein bisschen vor und gibt eine kleine Einschätzung zur Produktionsqualität des vierten Mass-Effect-Spiels.

Wir konnten das Spiel erst einen Monat vor Release am 23.3.2017 erstmal selbst anspielen und fassen unsere Eindrücke in der Preview zu Mass Effect: Andromeda zusammen.

Mehr Gameplay zum Spiel zeigt die offizielle Trailer-Serie zu Mass Effect 4, die einzelne Bereiche des Spiels vorstellt.