Mass Effect: Andromeda - Video-Guide: So löst man die Reliktentschlüsselungen

Donnerstag, 30. März 2017 um 18:15

Um in Mass Effect: Andromeda Planeten erfolgreich besiedeln zu können, müssen wir in den Remnant-Monolithen sogenannte Relikt-Rätsel lösen. Diese ähneln vom Prinzip her sehr dem Spiel Sudoku. Um allen Spielern unter die Arme zu greifen, die bisher damit noch ihre Probleme haben, zeigen wir in diesem Video die komplette Lösung eines dieser Rätsel und geben Tipps, wie man am besten anfängt. Fünf weitere Tipps zum Besiedeln von Planeten, lassen sich in unserem Artikel zum Thema nachlesen.