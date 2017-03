Mass Effect: Andromeda - Video: War die Trial-Version ein Fehler?

Donnerstag, 23. März 2017 um 14:30

Eine Woche vor dem Release von Mass Effect: Andromeda konnte man bereits 10 Stunden des Sci-Fi-Rollenspiels ausprobieren. Und die Reaktionen waren sehr gemischt. Aber sind die Inhalte der Trial repräsentativ für das komplette Spiel oder wird Mass Effect 4 später besser oder gar schlechter?

Diese Frage lässt sich Christian Fritz Schneider von seinem Kollegen Julius Busch im Video beantworten und zeigt dazu auch einige Gameplay-Szenen aus späteren Abschnitten des Spiels.

Schwierige Sache: Werbung oder Wahrheit zu Mass Effect 4

Wir geben im Video zwar eine Einschätzung zur späteren Qualität ab und erklären auch, ob die Trial-Version eine gute Werbung für Mass Effect: Andromeda ist, aber wir vermeiden dabei Spoiler, die über eine allgemeine Aussage hinausgehen. Wer also die Demo von Mass Effect 4 über Origin Access oder EA Access auf PC oder Xbox One gespielt hat und wissen will, wie sich das Spiel danach ändert, dem können wir mit diesem Video hoffentlich helfen.

Und die Wertung? Unser Test zu Mass Effect: Andromeda