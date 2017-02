Mass Effect: Andromeda - Video: Wer ist die Asari Peebee?

Freitag, 03. Februar 2017 um 12:52

Wer steckt hinter der Begleiterin Peebee in Mass Effect: Andromeda? Details zum Charakter und der Darstellerin hinter der Asari gibt es im neuesten Entwickler-Video von Bioware.

Peebees wird von der Schauspielerin Christine Lakin gespielt, sie hat als Synchronsprecherin Rollen in der TV-Show Family Guy und in der Videospiel-Adaption von the Walking Dead (Season 2 und 3). Welche Eigenschaften sie Peebee verleihen möchte und in welcher Form sich die Kämpferin im Spiel weiterentwickeln soll, erklärt Lakin im Clip.

Mass Effect: Andromeda umfasst wie die Vorgänger eine Reihe an Sidekicks, die mehr oder minder Ankerpunkte in der Story darstellen. Neben Peebee schließen sich auch der Kroganer Drack, die Menschen Liam und Cora und der Pilot Kallo Jath der Pathfinder-Familie von Alec, Scott und Sara Ryder an. Mehr zur Heldengruppe in unserer passenden News und im zweiten Story-Trailer.