Maze Runner 3 - Die Auserwählten in der Todeszone - Erster Trailer zum finalen Teil der Jugendbuch-Verfilmung

Montag, 25. September 2017 um 09:00

Im ersten Trailer zum dritten und finalen Teil der Jugendbuch-Verfilmung Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone (The Death Cure) führt Thomas seine Gruppe der entflohenen Gladers auf ihre letzte und gefährlichste Mission.

Um ihre Freunde zu retten, müssen sie in die legendäre Last City einbrechen, ein WCKD-kontrolliertes Labyrinth, das sich als das tödlichste von allen entpuppt. Jeder, der es lebendig heraus schafft, wird die Antworten auf die Fragen finden, nach denen die Gladers suchen, seit sie das erste Mal im Labyrinth ankamen.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Dylan O'Brien als Thomas, Thomas Brodie-Sangster als Newt, Ki Hong Lee als Minho, Giancarlo Esposito als Gorge, Rosa Salazar als Brenda, Dexter Darden als Frypan und Kaya Scodelario als Teresa.

Regisseur Wes Ball verfilmt nach »Maze Runner: Die Auserwählten im Labyrinth« (2014) und »Maze Runner: Die Auserwählten in der Brandwüste« (2015) auch den dritten Band »Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone« nach der erfolgreichen Buchreihe von James Dashner.

Ursprünglich sollte das gro0e Finale in diesem Jahr in die Kinos kommen, doch nach einem schweren Drehunfall mit Hauptdarsteller Dylan O'Brien verschiebt sich nun der Starttermin auf nächstes Jahr: Maze Runner 3 kommt am 1. Februar 2018 in die deutschen Kinos.