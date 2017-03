Mindhunter - Trailer zur neuen düsteren Netflix-Serie von David Fincher

Donnerstag, 02. März 2017 um 06:51

Regisseur und Produzent David Fincher (House of Cards, Fight Club, Sieben) hat für Netflix eine neue Thriller-Serie gemacht: Mindhunter erzählt von den FBI-Ermittlungen gegen Serienkillern und geht in diesem Herbst auch in Deutschland an den Start.

Die Serie basiert auf der Buchvorlage »Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit« und folgt den Aufzeichnungen des FBI-Agenten John Douglas über seine kniffligsten Fälle. Die Handlung spielt im Jahr 1979 und folgt den beiden ungleichen FBI-Agenten, den ehrgeizigen Holden Ford (Jonathan Groff) und den erfahrenen Bill Tench (Holt McCallany), auf der Jagd nach einem Serienkiller.

Neben den beiden Hauptdarstellern Jonathan Groff (Glee, Looking) und Holt McCallany (Fight Club, Jack Reacher 2), spielen in weiteren Rollen Anna Torv (Fringe) und Cotter Smith (The Americans). Als Produzentin ist auch Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) an Bord.

Die erste Staffel umfasst zehn Episoden und ist für einen Serien-Start im Oktober 2017 auf Netflix angekündigt. Ein genauer Starttermin wird noch bekannt gegeben.