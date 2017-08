Mindhunter - Trailer zur neuen Serienkiller-Serie von David Fincher

Mittwoch, 02. August 2017 um 10:00

Im neuen Trailer zur Thriller-Serie Mindhunter von David Fincher (House of Cards, Fight Club, Sieben) begeben sich zwei FBI-Agenten auf die Suche nach Serienkillern. Um den Psycho-Killern das Handwerk zu legen, versuchen sie deren Psyche zu verstehen.

Die Serie spielt Ende der 1970er Jahren und basiert auf den Aufzeichnungen des FBI-Agenten John Douglas über seine kniffligsten Fälle.

Zur Besetzung gehören Jonathan Groff (Glee, Looking) und Holt McCallany (Fight Club, Jack Reacher 2), sowie Anna Torv (Fringe) und Cotter Smith (The Americans). Als Produzentin ist auch Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) an Bord.

Die erste Staffel umfasst zehn Episoden und geht am 13. Oktober auf Netflix an den Start.