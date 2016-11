Mittelerde: Mordors Schatten - GOTY-Edition erstrahlt auf PS4 Pro in neuem 4k-Glanz

Samstag, 12. November 2016 um 12:37

Wie Warner Bros. und Monolith Productions angekündigt hat, erstrahlt die Game of the Year-Edition von Mittelerde: Mordors Schatten ab sofort auf der PS4 Pro in beeindruckender 4k-Optik. Damit sieht der Rachefeldzug des Waldläufers Talion gegen die finsteren Orks, Uruks und dunklen Krieger so schön aus wie noch nie.