Mittelerde: Schatten des Krieges - Ankündigungs-Trailer zu Mordors Schatten 2

Montag, 27. Februar 2017 um 15:00

Mit Mittelerde: Schatten des Krieges setzt der Entwickler Monolith die Geschichte von Talion und Celebrimbor fort. Denn das Duo zieht mit einem neuen Ring der Macht gegen Oberschurke Sauron ins Gefecht.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August 2017 für PC, Xbox One & PlayStation 4. Zudem wird auch die PS4 Pro und später Xbox Project Scorpio unterstüzt. Für PC gibt's sowohl eine Steam-Version als auch eine Play-Anywhere-Version für Windows 10 und Xbox One.

Video-News: Die ersten Infos zu Schatten des Krieges