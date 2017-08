Mittelerde: Schatten des Krieges - Neuer Trailer: Hip-Hop, Bling-Bling & Orks mit Swag

Mittwoch, 30. August 2017 um 12:11

Wer verbindet J.R.R. Tolkiens Vision von Mittelerde nicht mit einem Hip-Hop-Musikvideo und Orks in jeder Menge Bling-Bling? Den Zusammenhang will zumindest der neueste Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges vermitteln, gezeigt wird der »Marauder Tribe«. Der Ork-Stamm rüstet sich mit erbeuteter Rüstungen und steht für »Grog, Guts and Glory«. Wer sich für den Song interessiert: Das im Trailer gespielte Stück heißt 100K von Goodbye Tomorrow.

Schatten des Krieges ist nach Mordors Schatten das zweite Mittelerde-Spiel von Monolith und Warner Bros und wird Lootboxen und Mikrotransaktionen im Singleplayer bieten. Offensichtlich haben nicht nur die Orks von Mittelerde Spaß mit Gold.

Der Release ist für den 10. Oktober 2017 geplant, die Release-Plattformen sind PC (Steam und Windows Store), Xbox One, Xbox One X, sowieso PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro.