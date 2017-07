Mittelerde: Schatten des Krieges - Trailer enthüllt Spinnenfrau Shelob als neue Antagonistin

Samstag, 22. Juli 2017 um 17:25

Herr der Ringe-Fans dürften bei dem Namen "Shelob" sofort mit aufgestellen Nackenhaaren an die gigantische Spinne denken, die Frodo und seinen treuen Begleiter Sam in ihr Nest lockt.

In Mittelerde: Schatten des Krieges feiert Shelob ihr Comeback. Jedoch stellt sie sich dem Heldenduo Talion und Celebrimbor nicht als achtbeiniges Ungeziefer entgegen, sondern als Mensch. Zumindest fürs Erste. Am Ende des brandneuen Trailers, der im Rahmen der San Diego Comic Con 2017 veröffentlicht wurde, sehen wir sie dann doch in ihrer gewohnten spinnenhaften Gestalt. Shelob wird übrigens von The Walking Dead-Star Pollyanna McIntosh gespielt, die den Charakter Jadis in der Zombie-Serie mimt.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC.