Mittelerde: Schatten des Krieges - Trailer stellt Ork-Fraktion Terror Tribe vor

Dienstag, 15. August 2017 um 18:05

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht, der einen der vielen Ork-Stämme vorstellt: Die Terror Tribe.

Als wären normale Mittelerde-Orks nicht schon grausam genug: Dieser spezielle Stamm hat sich einen Namen gemacht, indem er mit fiesen Foltermethoden Angst und Schrecken verbreitet.

Dieses Stammessystem ist neu in Mittelerde: Schatten des Krieges. Es unterteilt die Fantasy-Schurken in viele kleine Gruppen, die jeweils einen Anführer haben. So kann man Freundschaften (oder eben Feindschaften) mit Gruppen bilden. Bereits im ersten Spiel der Reihe, Mittelerde: Mordors Schatten, gab es ein Nemesis-System - das nun um ein weiteres Element erweitert wird.

Nemesis Forge: So übernehmen Sie Ihre Erzfeinde aus dem Vorgänger

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Zuletzt kassierte es von Fans Kritik, weil die Macher trotz Vollpreis und Singleplayer-Kampagne Pay2Win-Elemente hinzugefügt haben.